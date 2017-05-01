عمال مصر في عيدهم.. "فين صوت المكن الداير؟" -(ملف خاص)

مصراوي Masrawy

إعداد - نورا ممدوح:

صورة الملف – كريم احمد:

عام جديد يضاف إلى تاريخ الطبقة الكادحة.. عام من العمل والشقاء بين ضجيج ماكينات المصانع.. عام تزايدت فيه شقوق ايديهم دون ضجر أو ضيق بفعل صعوبة مهامهم.. هم أصحاب الياقات الزرقاء الذين يتحملون ضغط العمل في مقابل راتبهم الذي يرتضون به في ظل الظروف الصعبة.

ما بين عام جديد وآخر مضى، يتحمل العمال ظروف العمل الذي يقدمون له أعمارهم قربانا، في سبيل الحفاظ على "لقمة عيش" يستندون عليها في أيامهم الصعبة، ليبقى حالهم كما هو دون أي جديد، فهم عزموا النية على ألا يجف عرقهم في العمل حتى آخر نفس .

في هذا الملف يناقش "مصراوي" أوضاع العمال ومشاكلهم بعد 6 سنوات من الثورة، وتعامل الدولة مع أزماتهم المختلفة..

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