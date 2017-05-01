بالفيديو- بعد واقعة طلاقها على الهواء..مذيعة ترقص في الاستوديو بصحبة زميلاتها

كتب- مصراوي

في واقعة غريبة من نوعها ثلاث مذيعات رقصن على احدى القنوات التليفزيونية المصرية لمشاركة ضيف الحلقة على الهواء مباشرة.

لم تكن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها المثيرة للجدل لبرنامج "جراب حواء"، فقبل يومين قامت هبة زياد وهي احدى المذيعات الثلاث بعمل مشهد تمثيلي أثناء الحلقة وهو عبارة عن مكالمة تليفونية على الهواء قام على اثرها زوجها بتطليقها، وكان ذلك في اطار مناقشة أزمة الطلاق حتى وان بدا الأمر وكأنه حادث حقيقي لجذب انتباه المشاهدين

لم يمر يومين حتى تم نشر فيديو جديد مثير للجدل حول قيام مذيعات بالرقص على الهواء في برنامجهن ،والسبب هو قيام ضيف الحلقة "وهو راقص على الأغاني الشعبية" بعرض أهمية كل حركة يقوم بها أثناء الرقص على أغاني المهرجانات، وهو ما جعل المذيعات يخرجن عن النص ويقفن في الاستوديو ويتابعن معه كيفية القيام بالحركات والرقص الشعبي.