متى يتم استئصال الغدة الدرقية؟

يقول الدكتور حسن عبد الواحد استشارى الجراحة العامة، إن استئصال الغدة الدرقية هو إزالة الغدة الدرقية بشكل جزئى أو كامل من خلال عمل جراحى يتم عبر شق فى أسفل العنق.

وأضاف أن هناك ثلاثة أنواع لعمليات استئصال الغدة الدرقية:

> 1 – استئصال فص درقى تام: وفيه تستأصل جهة واحدة فقط من الغدة (إما استئصال الفص الأيمن أو استئصال الفص الأيسر).

> 2 – استئصال الغدة الدرقية التام: وفيه تستأصل الغدة بشكل كامل، أى يشمل ذلك استئصال الفصين الأيمن والأيسر، ولا يبقى لدى المريض أى جزء من الغدة الدرقية.

> 3 – استئصال الغدة الدرقية الجزئى (تحت التام): وفيه يستأصل أحد الفصين الدرقيين بشكل تام ويستأصل الفص الآخر بشكل جزئى (إما استئصال أيمن تام مع استئصال أيسر جزئى. أو استئصال أيسر تام مع استئصال أيمن جزئى).

الكثير من المرضى يخافون من عملية استئصال الغدة الدرقية نظراً لأنها تجرى فى منطقة العنق التى تعتبر حساسة للغاية لدى الإنسان. وفى الواقع فإن هذه العملية ليست مخيفة وإنما عملية روتينية تجرى يومياً فى جميع أنحاء العالم. ورغم أن العملية حساسة ودقيقة إلا أن نسبة حدوث المشاكل المهمة بعد العملية لا تتجاوز 1%، وفى الغالبية العظمى من المرضى تمر العملية بسلام دون أى مشاكل.

يمكن للإنسان أن يعيش بشكل طبيعى تماماً مثله مثل أى شخص لم يخضع لاستئصال الغدة الدرقية حيث تقوم الغدة الدرقية بإفراز مواد تدعى بالهرمونات الدرقية، وهى مسئولة عن بعض الوظائف الاستقلابية فى الجسم. حين تستأصل الغدة الدرقية بشكل كامل فإن المريض يفقد هذه الهرمونات الدرقية من الجسم، وبالتالى يجب إعطاؤه هذه الهرمونات بشكل أدوية. ولذلك فإن المريض الذى يخضع لاستئصال الغدة الدرقية التام يجب أن يأخذ جرعة واحدة يومياً من الهرمون الدرقى. وفى هذه الحالة يمكن أن يعيش بشكل طبيعى تماماً.

وأوضح دكتور حسن أن الغدة الدرقية تصاب بالعديد من الأمراض، ويمكن معالجة الكثير من هذه الأمراض بالأدوية، حيث يشرف طبيب الغدد الصم على المعالجة (وهو أخصائى بالأمراض الداخلية والغدد الصم). ولكن بعض هذه الأمراض قد يحتاج إلى المعالجة الجراحية، حيث يتخذ القرار بشكل مشترك من قبل طبيب الغدد الصم والطبيب الجراح وبشكل عام.

ويقول دكتور حسن إن الحالات التى يتم فيها استئصال الغدة عندما يكون المريض يعانى من الأعراض الآتية:

> 1 – فرط نشاط الغدة الدرقية: يجرى فى بعض الحالات كما عند عدم الاستجابة للمعالجة الدوائية أو عدم تحملها.

> 2 – ضخامة الغدة الدرقية: وتدعى بالسلعة الدرقية حيث تجرى العملية حين تكون الضخامة شديدة ومزعجة.

> 3 – العقد الدرقية: حيث تكون هناك عقدة وحيدة كبيرة الحجم أو عقد متعددة فى الغدة الدرقية.

> 4 – سرطان الغدة الدرقية: ويجرى الاستئصال فى جميع الحالات تقريباً بهدف شفاء المرض.

> 5 – التهابات الغدة الدرقية: رغم أن من النادر ما يحتاج التهاب الغدة الدرقية إلى الجراحة.

تعالج باستئصال فص درقى واحد فقط. أما إذا كانت هناك أمراض أخرى فى الغدة الدرقية مثل الأورام الخبيثة فإن المعالجة هى استئصال فص درقى كامل فى الجهة الأكثر إصابة مع الاستئصال الجزئى فى الجهة الأقل إصابة، ونلجأ إلى أخذ عينة وتحليلها لمعرفة نوع الورم.

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