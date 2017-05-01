الحكومة السعودية توافق على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع مصر

الرياض - ( د ب أ):

وافق مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع مصر ومنع التهرب الضريبي.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم : إنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومتين السعودية والمصرية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، والبروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما بالقاهرة في التاسع من ابريل من العام الماضي.

واكتفى الوزير العواد بالقول "أعد مرسوم ملكي بذلك".

وكان مجلس الشورى السعودي، وافق في 29 نوفمبر الماضي على مشروع اتفاقية بين الرياض والقاهرة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

وكذلك وافق مجلس الشورى في حينه "على اتفاقية تعاون بين المملكة ومصر في مجال النقل البحري والموانئ".