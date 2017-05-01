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محافظ الشرقية يعلن كمية القمح الموردة بصوامع وشون المحافظة

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محافظ الشرقية يعلن كمية القمح الموردة بصوامع وشون المحافظة محافظ الشرقية يعلن كمية القمح الموردة بصوامع وشون المحافظة

مصراوي Masrawy

صوامع وشون محافظة الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، بلوغ كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الحالي 49 ألفا و677 طنا و788 كيلو قمح، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن صوامع مدينة الحسينية، استقبلت 15 ألفا و180 طنًا و150 كيلو قمح، فيما استقبلت شونة الحسينية 5 آلاف و107 أطنان و777 كيلو قمح، وصوامع ههيا 19 ألفا و308 أطنان و210 كيلو قمح، ومضرب الزقازيق 1874 طنًا و656 كيلو قمح.

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق المحافظة تبلغ 381 ألفا و492 فدانًا بانتاجية تقترب من المليون طن.

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