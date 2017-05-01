21 لاعبًا في قائمة الريال لموقعة الروخي بلانكوس

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا الأربعاء، على ملعب «سنتايجو برنابيو» ضمن مباريات دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب الثلاثى فابيو كوينتراو وبيبى وجاريث بيل، وذلك لأسباب مختلفة، فيما شهدت تواجد المهاجم الفرنسى كريم بنزيما بعدما تعافى من الإصابة، التى أبعدته عن المشاركة فى تدريبات الفريق الملكى أمس.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: نافاس- كاسيا- يانيز

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خط الدفاع: كرفخال - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - دانيلو

خط الوسط: كروس - رودريجز - كاسميرو- كوفاسيتش- مودريتش - أسينخيو - إيسكو.

خط الهجوم: رونالدو - بنزيما - فاسكيز - ماريانو - موراتا.