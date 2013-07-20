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تسوس الأسنان والتهابات اللثة تهدد مرضى السكر

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تسوس الأسنان والتهابات اللثة تهدد مرضى السكر تسوس الأسنان والتهابات اللثة تهدد مرضى السكر

على الرغم من عدم اعتبار مرض السكر مرضا خطيرا، وإن المريض يمكن أن يتعايش بشكل طبيعى إلا أنه من الممكن أن يكون هناك أمور ملاحظة بالنسبة لمريض السكر ويجب النظر إليها بعين الاعتبار.

يقول الدكتور مصطفى صلاح استشارى أمراض الكلى والباطنية، إن مريض السكر يعانى من ارتفاع نسبة السكر فى الدم، وهذا يعتبر سببا رئيسيا فى زيادة جفاف الفم، حيث يكون السكر متوفر بكثرة فى اللعاب، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على الغدد اللعابية، مما يسبب تسوس الأسنان، ويهدد سقوطها تلقائيا، كما أن هناك بعض الحالات التى لا تحافظ على الأسنان واللثة، بالإضافة إلى أن مريض سكر يعانى من صعوبة فى التئام الجروح.

وأضاف مصطفى على مريض السكر أن يهتم اهتمام خاص بالأسنان بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التغذية المتوازنة لتغذية اللثة والحفاظ على الالتهابات التى تصيب الأسنان، بالإضافة إلى أن زيارة طبيب الأسنان بشكل دورى لتنظيف والكشف على الترسبات الكلسية على الأسنان.

ويجب على مريض السكر عند تناوله إلى أطعمة محلاة أن يغسل أسنانه فورا ويفضل ألا تبقى الحلويات كثيرا بين أسنانه.

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