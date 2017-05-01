زيدان يعرب عن قلقه الشديد من هجوم أتلتيكو مدريد

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أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن قلقه الشديد من استقبال أهداف من أتلتيكو مدريد في مباراة الغد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، مشيرا إلى أن ريال مدريد استقبل أهدفا كثيرة في الفترة الأخيرة، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح زيدان بأنه لا يرى أن فريقه يستقبل أهدفا مجانية، إلا أن الريال لا يستطيع الحفاظ على نظافة شباكه كما كان في الموسم الماضي، وذلك بعد أن فشل الفريق الملكي في الحفاظ على نظافة شباكه سوى مرة واحدة فقط في أخر 16 مباراة في جميع المسابقات.

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وأضاف المدرب الفرنسي بأنه يتوجب على الريال العمل بقوة لعدم استقبال أهداف في مباراة الغد، مشيرا في الوقت ذاته إلى صعوبة هذا الأمر خاصة أن الخصوم تأتي لمواجهة ريال مديد يخطط هجومية وتخلق الكثير من الفرق، مؤكدا على أنه في الدوري يتوجب على الريال تسجيل أهدافا أكثر من الخصوم للفوز بالمباراة ولكن يختلف الأمر في لقاءات الذهاب والإياب التي يحصل فيها الفريق على أفضلية التسجيل خارج ملعبه.

وأكد زيدان على ضرورة التركيز في مباراة الغد منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية مطالبا الجماهير بدعم الفريق كما حدث أمام فالنسيا، مشيرا إلى أهمية دور الجماهير في مباراة هامة للغاية بحجم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.