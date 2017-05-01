انتخابات «الكاف».. أخر ضربات الفساد الموجهة إلى الفيفا

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أشارت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية إلى خضوع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتيو لتحقيقات أولية من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بشأن لعبه دورا مؤثرا في انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي أجريت الشهر الماضي وفاز بها أحمد أحمد، على حساب الكاميروني عيسى حياتو.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الفيفا لم يتخذ إجراءات رسمية بعد، إلا أن التحقيقات الأولية تجرى على خلفية تدخل إنفانتينو للتأثير على نتيجة الإنتخابات التي أسفرت عن فوز أحمد أحمد البالغ من العمر 57 عاما على حساب عيسى حياتو الذي يتواجد في منصبه منذ عام 1988.

ونوهت الصحيفة الألمانية إلى دعم إنفانتينو الشديد لأحمد أحمد من خلال حضور حفلة داعمة له في زيمبابوي، وهو ما يعد انتهاكا وضاحا للقيم الأخلاقية للفيفا والخروج عن الحيادية، لذا تعمل اللجنة الأخلاقية في الفيفا على فتح تحقيق أولى مع إنفانتينو لمناقشة جميع المعلومات المتوفرة لديها قبل إتخاذ قرار بفتح تحقيق رسمي معه من عدمه.

وتأتي تلك الأنباء بعد سقوط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية في قضايا فساد وأخلاق جديدة بعد تهام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي بحصوله على مبالغ مالية ما بين 30 إلى 100 ألف دولار من محمد بن همام لدعم ملف قطر لاستضافة مونديال 2--2 وفقا لصحيفة "صنداي تايمز".

ورد أحمد أحمد على تلك الاتهامات بوصفها بغير الحقيقية ولا معنى لها مشيرا إلى أن الأمر لم يتعلق كونه مجرد طلب مساعدة مالية من محمد بن همام لتنظيم انتخابات اتحاد الكرة في بلاده، كما اتهمت محمكمة فيدرالية أمريكية الشيح أحمد الفهد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الأسيوية بتورطه في قضية رشوة بقيمة مليون دولار أمريكي.

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وتأتي تلك الأخبار بعد نحو 4 أسابيع من إعلان الفيفا إنهاءه لكافة التحقيقات الداخلية التي أجريت على مدار 22 شهرا بشأن أكبر فضحية فساد رياضية هزت الفيفا والتي أطاحت بدورها بالرئيس السابق سيب بلاتر من منصبه، كما تأتي تلك الأنباء أيضا في أعقاب التحقيقات التي فتحت يوم الخمس الماضي بشأن حصول كل من روسيا وقطر على حقوق تنظيم مونديالي 2018 و2022 والتي حقق فيها مع الرئيس السابق سيب بلاتر.

وتوالت الضربات على الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما تواردت أنباء بإعتراف ريتشارد لي رئيس اتحاد جوام وعضو لجنة التدقيق والامتثال في الفيفا السابق بحصوله على رشوة تقدر بمليون دولار من المرشح السابق على منصب رئاسة الفيفا القطري محمد بن همام وعضو في الاتحاد الكويتي والمجلس الأولمبي الأسيوي وتم معاقبته بالإيقاف عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة 90 يوما.

وأوضحت التحقيقات التي أجريت معه تواجد عضو متواطيء معه في تلك الرشوة عمل من قبل في منصب رفيع المستوى في الفيفا والاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الأسيوية، وهي المواصفات التي تنطبق على الشيخ أحمد الفهد الصباح، والذي عمل في تلك المناصب من قبل إلى جانب كونه عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية وعرف عنه مساعدته القوية في عام 2013 لتوماس باخ في انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشار لي في التحقيقات التي أجريت معه أنه حصل على مبلغ مالي قيمته 770 ألف دولار من حسابات متعلقة بمسؤول رفيع المستوى في اللجنة الأولمبية الأسيوية في الفترة ما بين عامي 2009 و2014، وكانت تلك الرشاوي من أجل تدفع لتميكن مسؤولين أسيوين أعطوا أصواتهم في انتخابات الفيفا الماضية من أجل خدمة مصالح الكويت.

وردا على تلك الاتهامات، أعلن أحمد الفهد الصباح استقالته من جميع المنصاب المتعلقة بكرة القدم في الاتحاد الأسيوي والدولي، معلنا أيضا عن عدم ترشحه لعضوية الفيفا في الانتخابات التي ستجرى بعد أيام، مطالبا الجميع بألا تؤثر تلك الانقسامات على الاجتماعيين المقررين للاتحاد الأسيوي والاتحاد الدولي يوم 8 من الشهر الجاري.