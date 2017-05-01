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خطوات الترشح لرئاسة جامعة بني سويف

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خطوات الترشح لرئاسة جامعة بني سويف خطوات الترشح لرئاسة جامعة بني سويف

مصراوي Masrawy

جامعة بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على تشكيل اللجنة السباعية لاختيار رئيس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفتح باب الترشح للمنصب ابتداءً من يوم 6 مايو الجاري.

وأضاف رئيس الجامعة، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه عقب تقدم المرشحين ستُعلن قائمة المتقدمين، الخميس 11 مايو، ثم تلقي الطعون بتاريخ 13 مايو، على أن تجتمع لجنة للبت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم 15 مايو، ثم انعقاد لجان الفحص وتسليم نماذج التقييم يوم 16 مايو، وعرض البرامج ومقابلة المرشحين وإعداد التقارير النهائية يوم 17 مايو.

يشار إلى أن مجلس جامعة بني سويف، وافق في وقت سابق، على اختيار 3 أعضاء من الجامعة، للانضمام للجنة السباعية للمجلس الأعلى للجامعات، لاختيار أحد المرشحين لمنصب رئيس الجامعة، وهم الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، والدكتور أحمد محمد رفعت، والدكتور محمد محمود يوسف.

يشار إلى خلو منصب رئيس جامعة بني سويف بنهاية العام الدراسي الحالي، لانتهاء المدة القانونية لرئيس جامعة بني سويف بخروجه لسن المعاش.

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مصراوي Masrawy

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