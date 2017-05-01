بسبب تأخر بدء المشروعات.. برلماني يحذر من سحب تمويل البنك الدولي

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تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مديح عمار، بشأن توقف العمل في إنشاء كوبري (أبو تيج – ساحل سليم) بمحافظة أسيوط.

وأشار "عمار"، إلى أنه تم اعتماد المبالغ المالية للكوبري في خطة العام المالي2010/2011، وتم بدء العمل به وقتها، لكن بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، فوجئ بسحب الاعتماد، وتوقف العمل به حتى الآن رغم شدة احتياج المواطنين إليه.

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وجاء طلب الإحاطة الثاني، بشأن تأخر البدء في إنشاء مشروع الصرف الصحي بقرى طعمة، الشيخ عتمان، البياضة، والنقال القبلي، وأشار النائب في طلبه إلى أن المشروع تم تمويله من البنك الدولي، محذرا من أن هذا التأخير قد يؤدي إلى قيام البنك الدولي باسترداد التمويل، على حد قوله.