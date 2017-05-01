خبير مالي: رفع أسعار الفائدة وراء خسارة البورصة في أبريل

التحرير

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يناير الماضي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.27 مليار جنيه خلال أبريل2017، ليغلق عند 648.7 مليار جنيه، مقارنة بـ654.97 مليار جنيه في مارس.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 12433.60 نقطة، مقابل 12994.80 نقطة بنهاية مارس.

بينما ارتفع مؤشر" إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.42% ليصل إلى مستوى 583.47 نقطة، وصعد مؤشر" إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1340.29 نقطة.

وبلغت إجمالي قيمة التداولات خلال شهر مارس نحو 21.7 مليار جنيه على 3.9 مليون ورقة منفذة من خلال 522 ألف عملية.

واستحوذ المصريون على 72.35% من إجمالي التداولات، بينما استحوذ العرب على 8.24% والأجانب على 19.41%.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بنحو 4.018 مليار جنيه، فيما اتجه المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بنحو 3.2 مليار جنيه، و733.7 مليون جنيه على التوالي.

وعزا خالد نجاح مدير التداول بإحدى شركات الأوراق المالية، تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضي إلى ضبابية الرؤية حول تطبيق ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى مطالبة صندوق النقد الدولي للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.

وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى في مؤتمر صحفى باجتماعات الربيع لصندوق النقد: إن "مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم".

وأضاف لـ"التحرير"، أن السلوك البيعي سيطر على تعاملات المؤسسات خلال الشهر الماضى لجنى الأرباح، فضلًا عن وجود عدة إجازات خلال الشهر.