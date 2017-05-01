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طلب إحاطه لمطالبة الحكومة باستغلال «جبل موسى» للترويج للسياحة

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طلب إحاطه لمطالبة الحكومة باستغلال «جبل موسى» للترويج للسياحة طلب إحاطه لمطالبة الحكومة باستغلال «جبل موسى» للترويج للسياحة

التحرير

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تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا، غدًا الثلاثاء؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسني حافظ، بشأن استغلال جبل موسى بمحافظة جنوب سيناء، ومتابعة أداء هيئة التنمية السياحية وحصر الأراضي المعدة للمشروعات السياحية وما تم تنفيذه ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات وإعداد الدراسات اللازمة حول ما تحتاجه من تنمية سياحية.

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وتستكمل اللجنة اجتماعاتها خلال هذا الأسبوع بعد غدٍ الأربعاء؛ لمتابعة جهود وزارة السياحة في تدعيم مركز مصر التنافسي في البورصات السياحية العالمية، ونتائج مشاركة وزارة السياحة في فعاليات المعرض السياحي سوق السفر العربي والذي أقيم في الفترة من 24 إلى 27 إبريل.

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التحرير

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