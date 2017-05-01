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اجتماع طارئ لـ«عليا الوفد» لحسم مصير «أبو شقة» بسبب «كوارثه»

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اجتماع طارئ لـ«عليا الوفد» لحسم مصير «أبو شقة» بسبب «كوارثه» اجتماع طارئ لـ«عليا الوفد» لحسم مصير «أبو شقة» بسبب «كوارثه»

التحرير

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تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم الإثنين، اجتماعا مغلقا؛ لمناقشة طلب فصل المستشار بهاء أبو شقة، من منصبه كرئيسا للهيئة البرلمانية للحزب؛ بسبب "الكوارث" التي ارتكبها، بحسب وصف الطلب المقدم من بعض الأعضاء.

وحمل الطلب توقيع 35 من أعضاء الهيئة العليا للحزب، أشاروا خلاله إلى أن "أبو شقة" يتخذ قرارات برلمانية باسم الحزب دون الرجوع إليهم.

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ولفت الطلب، إلى تكرار إدلاء «أبو شقة» بتصريحات إعلامية برفضه قيام أيا من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بأي عمل برلماني دون مناقشته من قبل الهيئة البرلمانية، إلا أنه لا يناقش الهيئة البرلمانية في مشروعات القوانين التي يتقدم بها.

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التحرير

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