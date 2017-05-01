رويترز: «حماس» ستنفصل عن الإخوان ولن تحارب إسرائيل

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قالت مصادر خليجية عربية لوكالة "رويترز" للأنباء: إن "وثيقة سياسية جديدة ستصدرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم، وستتضمن حذف الدعوة لتدمير إسرائيل، وفك ارتباط الحركة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر".

وأضافت الوكالة: "يبدو أن الخطوة تهدف إلى تحسين علاقات حماس مع الدول الخليجية العربية ومصر، فضلًا عن الدول الغربية التي تصنف حماس كمنظمة إرهابية".

ووفقًا لصحيفة فلسطين -المقربة من حركة حماس- يعقد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة وعدد من قياداتها مساء اليوم لقاءً خاصا، للإعلان الرَّسمي عن الوثيقة السياسية للحركة.

وأوضحت "حماس" في بيان لها، أن اللقاء سيعقد مساء اليوم، للإعلان عن وثيقة المبادئ والسياسات العامَّة، بحضور نخبة من الكتّاب والإعلاميين والباحثين، في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان مشعل قال في وقت سابق: إن "إعداد هذه الوثيقة استمر على مدى أكثر من عام، وهي تحمل فكرها وموروثها السياسي الذي تراكم خلال الـ30 عاما الماضية".

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وأوضح أن الحركة ستقدمها كتعبير عن هذه التجربة والخبرة المتراكمة والمتطورة لتجربة حماس، ولن تكون بعيدة عن جذورها واستراتيجيتها، بل ستصب في ذات الهدف وتسهم في إنجاز المشروع الوطني.

ونفت حماس أن تكون الوثيقة بديلًا عن ميثاق الحركة، الذي صدر تزامنًا مع تأسيسها، نهاية حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، مؤكدة أنها عبارة عن "رؤية الحركة السياسية وفكرها".

ووفق قادة في الحركة، فإن "هذه الوثيقة تحمل نظرة حركة حماس للعديد من القضايا، وجرى إعدادها من قبل مجالسها الشورية والتنفيذية".

وتتبنى حماس مبدأ المقاومة المسلّحة، وتعتبره الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، كما لا تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة)، والتي تطالبها بالاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، كما ترفض مبدأ التفاوض مع دولة الاحتلال، وتنسيق أجهزة السلطة الأمني مع سلطات الاحتلال.