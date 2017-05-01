«السويدي»: عشرات المليارات تضيع على الدولة بسبب تقصير الحكومة

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قال محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن هناك عشرات المليارات تضيع على الدولة المصرية سنويًا، بسبب عدم دفع الضرائب للدولة، مؤكدًاأن جزء كبير من ضياع هذه الأموال على الدولة بسبب التقصير الحكومي، وهذا سبب الاختلاف مع الحكومة.

أضاف السويدي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن منظومة الضرائب بحاجة إلى تعديلات جذرية في أسرع وقت ممكن، مستدركًا: "نعاني من مشكلة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه، ولا بد من إعادة هيكلة منظومة الدعم مرّة أخرى".

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أوضح رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، أن إصلاح التعليم في مصر لن يتم في عام أو عامين كما يدي البعض، ولكنه يحتاج لأعوام طويلة، لافتًا إلى أنه ليس ضد المعارضة، لكنه مع المعارضة التي تقدم حلولًا بديلة.