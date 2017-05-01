«دينية البرلمان»: إصدار مشروع عمل دار الإفتاء وتنظيم الفتوى خلال أيام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وزراء الحكومة، بضرورة أن يسيروا على نفس نهج وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة، في القيام بالأعمال الوطنية، في إشارة إلى الكتاب الذي أصدره مؤخرًا عن كيفية مُواجهة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.

أضاف حمروش، خلال تصريحات صحفةي، اليوم الإثنين، أن لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أمامها عدة قوانين مهمة، سيتم الانتهاء منها قريبا، ومن أبرزها إنشاء نقابة للأئمة والخطباء والمنشدين، بالإضافة إلى تنظيم الخطابة العامة والفتوى العامة، لافتًا إلى أنه خلال الأيام الجارية، سيتم إصدار مشروع عمل دار الإفتاء وتنظيم الخطابة العامة وتنظيم الفتوى.