أخبار عاجلة

بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير» -
فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي -
بالفيديو.. بركات: باسم مرسي أحسن مهاجم في مصر -
الخطيب: أخذت نصيبي من الحياة.. وحب الناس لي نعمة -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2/5/2017 .. وإنخفاض جديد فى سعر الأسمنت -
ننشر أخر كلمات للضابط شهيد كمين المقطم: "والله ما فيه حاجة مستاهلة" -
مباحث الجيزة: ضبط مصنع يستخدم علف الحيوان لإنتاج الـ"سناكس" (صور) -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أمين لجنة القوى العاملة في البرلمان: علاوة الـ10% تشمل القطاع الخاص

Google+ Print
أمين لجنة القوى العاملة في البرلمان: علاوة الـ10% تشمل القطاع الخاص أمين لجنة القوى العاملة في البرلمان: علاوة الـ10% تشمل القطاع الخاص

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عبد الرزاق زنط، أمين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتم عرض ملف علاوة 10% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، غدًا الثلاثاء، مؤكدًا أنها تشمل القطاع الخاص.

وأضاف "زنط"، في تصريح لـ"التحرير"، أن لقانون سيكون مُلزم لجميع الجهات عقب إقراره، لافتا بأنه عقد اجتماعا بين وزراء قطاع الأعمال والمالية والقوى العاملة مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، نتج عنه عدة توصيات ملزمة للحكومة أبرزها عدم خضوع العلاوة للضرائب، وأن يكون هناك نصا واضحا بشان تقنين العلاوة، ولا يتأثر راتب العامل بعد حصوله على العلاوة عما كان يتقاضاه قبلها. 

وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال لديهم شؤون قانونية وحركات نقابية وغيرها من الأشياء التي تساهم في حصولهم على حقوقهم كاملة.

شاهد أيضا

وتابع "العاملين في القطاع الخاص دائمًا مهددين، لعدم وجود لجان نقابية تدافع عن حقوقهم"، موضحا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان تُركز على تحصين حقوق القطاع الخاص في قانون العمل الموحد الجديد.

وأكد عبد الرزاق زنط، أنه بصدد تقديم مشروع قانون جديد يخص "عمال اليومية"؛ للمحافظة على حقوقهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير»

بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير»

فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي

فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي

بالفيديو.. بركات: باسم مرسي أحسن مهاجم في مصر

بالفيديو.. بركات: باسم مرسي أحسن مهاجم في مصر

الخطيب: أخذت نصيبي من الحياة.. وحب الناس لي نعمة

الخطيب: أخذت نصيبي من الحياة.. وحب الناس لي نعمة