فتح باب الترشح لرئاسة جامعة القاهرة السبت المقبل

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كتبت- محمد قاسم:

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، الاثنين، فتح باب الترشح لرئاسة جامعة القاهرة يوم السبت المقبل.

وأرسلت اللجنة خطابًا لرئيس جامعة القاهرة بالجدول الزمني لتقديم الترشيحات، وطالبت اللجنة بتوزيع الجدول الزمني لقبول المرشحين وشروطهم ونشره وتعميمه بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة.

وذكر جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللجنة ستفتح باب الترشح لاختيار رئيس جديد للجامعة يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو، حتى الخميس الموافق 11 مايو، فترة التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وذكر نصار أن إعلان قائمة المتقدمين يوم الخميس 11 مايو في الساعة الرابعة عصرا، على أن تبدأ اللجنة في تلقى الطعون يومي السبت والأحد 13 و14 مايو 2017.

وذكرت اللجنة أنه من المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمتقدمين بعد عقد اجتماع لجنة البث في الطعون، يوم الاثنين 15 مايو، وبعدها يتم اجتماع لجان الفحص، وتسليم نماذج التقييم، يوم الثلاثاء 16 مايو، ويبدأ عرض البرامج ومقابلة المرشحين، وإعداد التقارير النهائية يوم الخميس 18 مايو 2017.

يذكر أن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة تنتهي مدته في رئاسة الجامعة في يوليو المقبل، ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة اعتبارا من أبريل المقبل.

كان نصار تولى منصبه في عام 2013، ليكون الرئيس رقم 27 للجامعة.