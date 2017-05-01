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بالأسماء.. الأئمة والقراء الناجحون في مسابقة الإيفاد للخارج خلال شهر رمضان

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بالأسماء.. الأئمة والقراء الناجحون في مسابقة الإيفاد للخارج خلال شهر رمضان بالأسماء.. الأئمة والقراء الناجحون في مسابقة الإيفاد للخارج خلال شهر رمضان

مصراوي Masrawy

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإثنين، إيفاد 68 إمامًا وقارئًا من الوزارة لنشر رسالة السلام في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان المقبل كدفعة أولى.

وهنأت وزارة الأوقاف، الأئمة والقراء الناجحين، متمنية لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح، راجية أن يكونوا خير سفراء لدينهم ولوطنهم.

وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة والقراء الناجحين بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالديوان العام ومعهم جوازات سفرهم لإنهاء إجراءات السفر.

وأتاحت وزارة الأوقاف، أسماء​ الناجحين من القراء والأئمة على موقع الوزارة

http://ar.awkafonline.com/?p=41783

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