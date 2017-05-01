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وزير الخارجية النمساوي يصل إلى ليبيا في زيارة مفاجئة

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وزير الخارجية النمساوي يصل إلى ليبيا في زيارة مفاجئة وزير الخارجية النمساوي يصل إلى ليبيا في زيارة مفاجئة

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية النمساوي زيبستيان كورتس

طرابلس - (د ب أ):

وصل وزير الخارجية النمساوي زيبستيان كورتس اليوم الاثنين إلى ليبيا لإجراء محادثات بشأن أزمة اللاجئين ومصالح اقتصادية نمساوية.

ومن المقرر أن يلتقي كورتس في العاصمة طرابلس حكومة الوفاق الوطني لرئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

ولم يتم الإعلان عن الزيارة من قبل لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه" عن كورتس قوله خلال توجهه إلى ليبيا إنه يريد أن "يضع إشارة قوية لدعم حكومة الوفاق الوطني"

تجدر الإشارة إلى أن جماعات متمردة متناحرة تقاتل منذ سقوط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 للسيطرة على البلاد. وتكاد تكون سيطرة السراج معدومة خارح طرابلس.

ويدعم الاتحاد الأوروبي في ليبيا تأسيس خفر للسواحل لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة الذين يفدون عبر ليبيا والبحر المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي.

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