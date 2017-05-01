بالصور.. 5505 فصول لمحو أمية 52 ألف مواطن بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اجتماعاَ موسعاً، اليوم الإثنين، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع محو الأمية بالمحافظة، بحضور الدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس جامعة المنيا وعدد من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

طالب المحافظ بوضع خطط فعالة وقادرة على مجابهة هذا التحدي الكبير، مشددا على أهمية تضافر جميع المؤسسات وبذل كل الجهود الممكنة، لتحقيق التنمية الحقيقية، وتنوير عقول الأبناء، الذين لم تُتح لهم الفرصة لاستكمال تعليمهم، ومد يد العون لمحو أميتهم، وخلق جيل جديد قادر على العطاء، والمساهمة في النهوض بالوطن، واستكمال مسيرة التنمية الحقيقية، التي تسعى الدولة لتحقيقها في المجالات كافة.

كما أكد البديوي ضرورة تأهيل العاملين في مجال محو الأمية، ووضع حلول وخطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، حيث أن "محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطني ومسؤولية قومية وسياسية، تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الخيرية وأصحاب الأعمال".

وشدد المحافظ على دور المسجد والكنيسة، وأهمية رجال الدين بالتبصير بخطورة الأمية، والدعوة إلى محوها، وكذلك الدور الفعال لمديريات الثقافة والصحة ومراكز الإعلام في التوعية بخطورة الأمية، وتنوير عقول المواطنين للقضاء على الأمية بالمحافظة.

وأكد شادي حفيظ، رئيس فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، فتح 5505 فصول لمحو الأمية بمراكز المحافظة المختلفة، مُقيد بهم حوالي 52 ألفا و758 دارسا، حتى شهر مارس 2017، على مراكز المحافظة.