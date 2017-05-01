«تويوتا» تكشف عن مفهومها الاختباري الجديد «FT-4X»

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تستهدف شركة "تويوتا" اليابانية، الفئات الشابة، وتحديدًا أجيال الألفية الجديدة، بإصدارها المفهوم الاختباري لسياراتها الرياضية متعددة المهام "SUV” الجديد "FT-4X".

وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن الشركة اليابانية العملاقة تسعى لاستهداف الأجيال الحديثة بمفهوم اختباري يعيد إلى الأذهان السيارة الرياضية الشهيرة ذات الدفع الرباعي "لاند كروزر"، والتي ظهرت في الأسواق العالمية منذ ما يزيد عن 25 عامًا.

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وسادت حالة من الجدل في أوساط السيارات على المستوى العالمي، بعد كشف "تويوتا" عن مفهومها الاختباري الجديد خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات، لاسيما وأنه يمثل نسخة أكثر تطورًا من "لاند كروزر" الشهيرة.