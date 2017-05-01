أبو ريدة يوضح حقيقة الاستقالة من رئاسة الجبلاية

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نفى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات له قبل بدء اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، وجود أي نية لديه لتقديم استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد.

وقال أبو ريدة، على هامش اجتماع مجلس إدارة الجبلاية "لم أكن يوما ولن أكون من الذين يتهربون من مسئولياتهم، سأظل مثلما كنت دائما مواجها للتحديات مهما كان ثقلها وحجمها".

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وأضاف أن ثقة الجمعية العمومية الكبيرة طوقت عنقه، مما يجعل تخليه عن هذه الثقة أمرا مستحيلا.

كما تطرق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لما تردد بشأن دوري المجموعتين الموسم المقبل، حيث قال "لم يصدر أي تصريح من أي مسئول في الاتحاد عن وجود نية بهذا المعنى"، مؤكدا أن خيار دوري المجموعة الواحدة لا رجعة فيه لأننا نهدف إلى تحقيق مصالح الكرة المصرية ومصالح الأندية تبعا لذلك.