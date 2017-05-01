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بالصور.. ضبط 85 كيلو لحوم وكبدة مجمدة تباع على أنها "بلدية" في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

حملة تموينية (1)حملة تموينية (1)

حملة تموينية (2)حملة تموينية (2)

حملة تموينية (3)حملة تموينية (3)

حملة تموينية (4)حملة تموينية (4)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية والتجارة الداخلية بالتعاون مع مباحث التموين بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، ٧٠ كيلو لحوم و١٥ كيلو كبدة مجمدة في حالة إحلال، تقدم للمواطنين على أنها بلدية طازجة، داخل منفذ بيع ومحل جزارة ومطعم شهير بطرح البحر.

حُررت المحاضر أرقام 2723، جنح المناخ، لمنفذ بشارع النصر، و2724، جنح المناخ، لمحل جزارة شهير بشارع بنى سويف وأحمد ماهر، و2393 جنح العرب، لمطعم شهير بطرح البحر، وتم التحفظ على الكميات والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

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