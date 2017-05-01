"أمن الأقصر" تستعد لمولد "أبو الحجاج"

الأقصر – محمد محروس:

تستعد محافظة الأقصر لاستقبال زائري مولد سيدي أبوالحجاج الأقصري، للمشاركة في الليلة الختامية لاحتفالات ذكرى مولده الذي يوافق يوم الثالث عشر من شهر شعبان من كل عام.

ورفعت السلطات المعنية درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المرافق الخدمية، وأعلنت مديرية الصحة حالة الطوارئ بجميع مستشفيات مدينة الأقصر.

ووجه اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، برفع درجة الاستعداد بين الضباط والأفراد والجنود، مطالبًا بوضع خريطة مرورية مؤقتة خلال أيام الاحتفال وتكثيف التواجد الأمني في أماكنه، ونشر مزيد من الدوريات العائمة لتأمين حركة الملاحة النهرية والمعديات الأهلية التي تشهد زحامًا طوال أيام وليالي المولد.

ولد العارف بالله أبوالحجاج الأقصري في أوائل القرن السادس الهجرى ببغداد في عهد الخليفة العباسى المقتفي لأمر الله لأسرة كريمة، ميسورة الحال، عرفت بالتقوى والصلاح، وكان والده صاحب منصب كبير في الدولة العباسية، وينتهي نسبه إلى إسماعيل أبي الفراء بن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب.