بالصور.. زوجان بعد تسريحهما من مصنع سجاد: "مش فاكرين عيد العمال عشان مش لاقيين ناكل"

الغربية ـ مروة شاهين:

حلت ذكرى عيد العمال هذا العام على الزوجين "ناجي وسعدة" دون أن يتذكراها، بسبب إيجار الشقة المتأخر، ومصاريف دراسة الأولاد التي استلفاها، دون أن يتمكنا من ردها، إضافة للمصروفات المنزلية، التي لم تتوفر، بعد طرد رب الأسرة وزوجته من المصنع الذي كان يعملان فيه، بسبب إغلاق المصنع.

كان ناجي فتوح وزوجته سعدة رشاد، يعملان في مصنع للسجاد اليدوي بمدينة المحلة، لكن أزمة الصناعة التي تمر بها المدينة، دفعت المصنع لتسريح عدد من العمال، ضم الزوجين معا، ما أسفر عن تشريد اسرة مكونة من 5 أفراد بالكامل.

يقول الزوج لـ"مصراوي" إنه عامل متخصص في تصنيع سجاد الأبيسون، الذي يتميز بالفخامة وارتفاع السعر، وإن الأسرة أصبحت بلا مصدر دخل بعد تسريحه من المصنع، مضيفا: "عندي 3 أولاد؛ أشرف 15 سنة، وياسمين، 11 سنة، وحمدي، 5 سنوات، كنا الأول بشتغل أنا وزوجتي، ومرتبنا على بعض ما كانش بيكمل 1000 جنيه في الشهر، بس كانت مستورة وماشية، دلوقتي قعدنا من الشغل، نصرف إزاي ونشتغل إيه، كل المصانع مش راضية تشغّلني وبتمشّي العمال اللي عندها".

وبنبرة يملؤها الأسى والحزن، أوضحت الزوجة لـ"مصراوي" أنها وزوجها منذ تسريحهما من المصنع، يعملان باليومية في مصانع أو ورش، حسب المطلوب، وإنهما لا يستطيعا توفير قوت اليوم للعائلة، و"مقضيينها بالدّين، هنعمل إيه يعني".

ويسرد ناجي رحلته اليومية للبحث عن عمل: "كل يوم أطلع من البيت الساعة 7 الصبح أروح على القهوة، وأقعد لحد الساعة 9، لو محدش جه يسأل عن حد يشتغل، بقوم أنا ألّف على الورش والمصانع، وتقريبا بروح نفس الأماكن كل يوم، لحد ما ربنا يفرجها وألقى شغل وممكن ما ألاقيش وأروّح فاضي".