صوامع كفر الشيخ تستقبل 38 ألف طن قمح - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الإثنين، ارتفاع كميات القمح التي استقبلتها الشون والصوامع من المزارعين، بناء على الشروط الموضحة لتوريد محصول القمح، من خلال اللجان المشكلة لذلك.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن ما جرى توريده منذ بداية موسم توريد القمح وحتى الآن، بلغ 38 ألفا و229 طن قمح، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين.