أتلتيكو مدريد يجدد تعاقده مع هيرنانديز

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن تجديد عقد مدافعه لوكاس هيرنانديز لمدة 5 أعوام، مما يضمن بقاءه مع الروخي بلانكوس حتى عام 2022، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وخاض المدافع الفرنسي كامل مسيرته الكروية في صفوف أتلتيكو مدريد، وأعرب المدير الرياضي للنادي خوسيه لويس بيريز عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقد اللاعب الذي وصفه بأنه يمتلك إمكانيات كبيرة ومستقبل مشرق مع الفريق.

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وأضاف المدير الرياضي أن هيرنانديز يمتلك قوة بدنية هائلة وسرعة كبيرة ونضوج كبير على الرغم من صغر سنه الذي يبلغ 21 عاما، مشيرا إلى ظهور لوكاس بشكل مميو للغاية في اللحظات الصعبة وتقديم ممستوى مميز في المباريات الكبيرة.

الجدير بالذكر أن لوكاس هيرنانديز خاض 21 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ومن المرشح أن يلعب أساسيا أمام ريال مدريد غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة كل من خوانفران وخوسيه خيمينيز.