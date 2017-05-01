إهانة المنتج غيرت حياته.. معلومات لا تعرفها عن الراحل «مظهر أبو النجا»

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لم يحظ بأدوار البطولة داخل الشاشة، ولكنه كان بطلًا أمامها، في البيوت المصرية، وبين الشباب والفتيات خاصة جيل الثمانينيات.. هو فنان كوميدي من الطراز الأول، صاحبة مقولة "يا حلاوة" التي كانت بمثابة تأشيرة دخوله للبيوت العربية والمصرية وإفية عالق بالأذهان حتي الأن، هو الفنان الكبير مظهر أبو النجا، الذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى..

ولد الفنان "مظهر أبو النجا" في 10 يوليو عام 1941 في قرية الأطرش بمركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية.

لم يعرف الكثيرين أن مشواره الفني بدأ بالغناء للمطرب الراحل فريد الأطرش أمام الجماهير فوق سطح منزله في الإسكندرية، حتى فؤجئ في أحد المرات بمنظم الحفل وهو يقول له أمام الجمهور: "إنت إيه اللي بتعمله ده؟"، أنت لا شكل ولا صوت ولا ودن ولا حاجة خالص، مين خلاك تغني؟"، لتكون هذه هي أول وآخر مرة يخوض فيها تجربة الغناء، ليصاب بعدها باكتئاب لمدة ثلاث سنوات.

عمل أيضًا فترة طويلة موظفا في شركة كابو للنسيج بالإسكندرية، وأثناء عمله وجد إعلانًا في الصحف عن اكتشاف مواهب تمثيلية، وبالفعل ذهب ليجد فى اللجنة محمود دياب، والمخرج حسن عبدالسلام، والممثل حمدي غيث، وبعد الاختبار قال له حسن عبد السلام: "أنت خسارة.. تعالى مصر"، وبعدها علمه التمثيل.

أول أعماله في المسرح كانت مسرحية "سيدتي الجميلة"، من بطولة فؤاد المهندس وشويكار، وانتج العديد من المسرحيات التي شارك في بطولتها مع الفنان "محمد نجم"، ومنها مسرحية "عش المجانين، عبده يتحدى رامبو، الكدابين اوي، عليوه مسافر لندن، الفهلوي، نصب واحتيال".

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كشف خلال لقائه في برنامج "صباحك مصري" على قناة "MBC مصر"، عن تفاصيل جملة "يا حلاوة"، التى قالها في أحداث فيلم "شياطين للأبد"، والتى اشتهر بها، مشيرًا إلى أن المخرج محمود فريد، هو الذي اختاره لتجسيد دور فلاح يتقدم لمعهد أمناء الشرطة في أحداث فيلم "شياطين للأبد".

وأثناء التصوير، جاء كاتب الفيلم أيمن بهجت قمر لمظهر أبو النجا لكي يخيّره بين أربع جمل يرددها في الفيلم، وهي: "يا لهوي" و"يا خرابي" و"يا خراشي" و"يا حلاوة"، ليستقر أبو النجا على الأخيرة، ويرددها 12 مرة في الفيلم.



صرح أيضًا خلال الحوار أنه لا يوجد فنان قادر على تقليده وهو يردد جملة "يا حلاوه" سوى واحد فقط، وهو عادل إمام.

عانى فترة طويلة مع المرض، بدأت بمشاكل في عضلة القلب، أثرت على الكلى، وعلى إثرها كان يقوم بالغسيل الكلوى بانتظام، إلا أنه في الفترة الأخيرة تفاقم الأمر ودخل أحد مستشفيات المهندسين، ولم يلق الرعاية الطبية اللازمة، فتم نقله لمستشفى آخر، إلى أن وافته المنية صباح اليوم.

الجدير بالذكر أن الفنان الراحل شارك مؤخرًا في فى مسلسل "الضاهر" بشخصية "شيخ حارة"، وسوف يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

ومسلسل "الضاهر" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم حسن يوسف، رغدة، علاء زينهم، مظهر أبو النجا، أميرة هانى، مادلين طبر، سميرة محسن، وصبرى عبد المنعم، إخراج ياسر زايد.