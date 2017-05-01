بعد 18 يوما.. انتشال جثتي شخصين لقيا مصرعهما أثناء تنقيبهما عن الآثار

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انتشلت قوات الحماية المدنية بأسيوط، جثتي شخصين انهارت عليهما حفرة بعمق 15 مترا أثناء التنقيب عن الآثار منذ أسبوعين بقرية بني عليج بمركز الفتح.

وألقت قوات الأمن القبض على "ع. ي"، و"م. م"، عاطلين، و"ر. س"، سباك، وعُثر على حفرة قطرها مترين، وعمق 15 مترا، تؤدي إلى سرداب أسفل المنزل.

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وقرر المتهمان، أنهما أثناء أعمال الحفر للتنقيب عن الآثار أسفل المنزل، انهارت الحفرة، مما أدى إلى مصرع مالك المنزل وسائق.

تم التحفظ على الجثتين بمستشفى أسيوط العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.