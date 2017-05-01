«الصحة» توقع مذكرة تفاهم مع «اليونيسيف» بأسوان لحماية الأطفال

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نظّمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ لمناقشة التحديات السكانية وتوصيات المجلس الإقليمي السابق، وما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه.

استعرض الدكتور ياسر جمال، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان، التحليل الديموجرافي لمحافظة أسوان ومراكزها ومدنها، لتحديد نقاط القوة والضعف في كل منها، للتدخل بشأنها من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة والتحرك العاجل لتأمين الأطفال.

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وخلال الاجتماع -الذي حضره عدد من مديري المديريات العامة المعنية من وزارات الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والزراعة والثقافة وغيرها من ممثلي الأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني- تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين "الصحة" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والمحافظة لحماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم اللازم لهم.