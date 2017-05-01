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صور.. تعامد الشمس على مذبح «الملاك ميخائيل» بكنيسة «كفر الدير» في الشرقية

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صور.. تعامد الشمس على مذبح «الملاك ميخائيل» بكنيسة «كفر الدير» في الشرقية صور.. تعامد الشمس على مذبح «الملاك ميخائيل» بكنيسة «كفر الدير» في الشرقية

التحرير

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كتب – إسلام عبدالخالق

تعامدت الشمس لأكثر من ساعة على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة "كفر الدير" الأثرية، بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، وذلك في حضور عدد كبير من الشخصيات العامة، وسفير دولة مالطا بالقاهرة.

وقال المهندس مجدي غبريال، عضو فريق الترميم بالكنيسة، لـ«التحرير»، إن الظاهرة تحدث مرتين في العام؛ الأولى في اليوم الأول من شهر مايو، والثانية توافق اليوم التاسع عشر من شهر يونيو.

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وأشارت الدكتورة إيناس الشافعي، الباحثة الأثرية، إلى أن الظاهرة تدل على مدى ارتباط المصريين القدماء بعلوم الفلك والهندسة، حيث يحدث التعامد يوم ميلاد الملك، والعيد الإلهي الذي ينتمي إليه المعبد.
 
وأضافت "الشافعي"، أن ظاهرة التعامد على مذبح الملاك ميخائيل، ترتبط بميلاد القديس في الأول من مايو، بينما توافق المرة الثانية ذكرى استشهاده في 19 يونيو.

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وتُعد كنيسة "الملاك ميخائيل" من أقدم الكنائس المصرية؛ حيث أُنشئت منذ 1600 عام، وشُيدت على النظام البيزنطي الشرقي، فيما يعود تاريخ إنشاء "المعمودية" و"اللُقان الأثري" إلى القرن السادس عشر الميلادي.

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التحرير

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