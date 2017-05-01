«تنظيم الاتصالات» يُبرئ شركات المحمول من «ضعف الخدمة»

التحرير

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تزايدت شكاوى عملاء الاتصالات خلال الأشهر الأخيرة بسبب ضعف جودة الخدمات المقدمة في السوق، وسط اتهامات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بـ"التقاعس عن القيام بدوره في ضبط الخدمة وإصدار عقوبات رادعة لـلشركات"، ومع ذلك أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أحدث تقرير نشره على موقعه الرسمي، أن أداء المكالمات القصيرة لشركات المحمول الثلاث، "أورنج وفودافون واتصالات مصر"، تحسنت خلال فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير 2017، حيث أجرى الجهاز عينة على 14106 مكالمات لشركة "أورنج مصر"، حيث وصل عدد المكالمات التي مُنعت من تشغيلها إلى 4 مكالمات فقط، و25 مكالمة حدث فيها مشكلة أثناء الاتصال.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء عينة على 14711 مكالمة لشركة "فودافون مصر"، ووصل عدد المكالمات التي مُنعت إلى 20 مكالمة، و24 مكالمة تعرضت لعطل فني أثناء الاتصال، بينما تم سحب عينة 14063 مكالمة لشركة "اتصالات مصر"، أظهرت تعرض 32 مكالمة من عدم الوصول للمتصل، و41 مكالمة حدثت فيها مشكلة أثناء الاتصال.

ويتم قياس جودة الخدمة لشركات المحمول على حسب عدم إتمام المكالمات، إضافة إلى قطع الحديث أثناء المكالمة والتى يجب إلا تتعدى 2% ورداءة الصوت أو جودة الصوت بنسبة 10.0%، إضافة إلى تغطية 85% من المناطق المأهولة بالسكان، كما يتم قياس جودة الصوت طبقا للمواصفات القياسية العالمية، وفقا لتقرير الجهاز.

وأشار تقرير الجهاز إلى التزام شركات "فودافون واورنج واتصالات" بجودة الخدمة فى جنوب وغرب وشرق وشمال الإسكندرية، فضلا عن محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية.

والتزمت الشركات بجودة الخدمة فى محافظات البحر الأحمر الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء، كماالتزمت بجودة الخدمة فى محافظات الصعيد ولم تتخطَ الحدود المسموح بها فى عدم نجاح بدء المكالمة أو انقطاع المكالمات أو جودة الخدمات الصوتية، وكذلك في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وذلك وفقا لتقرير الجهاز عن تلك الفترة.

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من جهة أخرى تنتظر شركات الاتصالات الإفراج عن ترددات الجيل الرابع التي سددت قيمتها في أكتوبر الماضي وبلغت مليار دولار و10 مليارات جنيه، ووعد وزير الاتصالات بالإفراج عن تلك الترددات خلال أسابيع، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحسن جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وبدأت شركات الاتصالات الأربعة إجراء تجارب على الخدمات للجماهير بدون الحصول على الترددات التي تمكنها من تقديم الخدمة، منذ إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تراخيص الجيل الرابع في السوق المصرية أكتوبر الماضي، حيث اعتمدت شركات الاتصالات على الترددات القديمة المستخدمة في أجيال الصوت والإنترنت للجيل الثاني والثالث، الأمر الذي تسبب في ضعف الخدمات بشكل أكبر.

وفي يناير الماضي طالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الثلاث «فودافون مصر، وأورانج مصر، واتصالات مصر» بوقف التشغيل التجريبي لخدمات الجيل الرابع، وذلك بسبب تأثير تلك التجارب على جودة خدمات الجيل الثالث.

وفي مارس سألت "التحرير" رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أسباب توقف الجهاز عن إصدار تقارير الجودة طوال الفترة السابقة، فقال مصطفى عبد الواحد رئيس الجهاز، إنه سيعود لإصدار تقارير الجودة مرة أخرى وأن التوقف يعود لتركيب أجهزة قياس جديدة على الشبكات لتبيان جودة الخدمات بشكل دقيق.