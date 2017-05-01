مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين

كتبت- نسمة فرج:

أرسلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أمس الأحد، مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إلى مكتب مجلس النواب تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته قبل إقراره.

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة لإنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لتأهيل القيادات والعاملين بالإدارات.

وبحسب المادة 11 من القانون تهدف الأكاديمية إلى:

1- منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.

2- إعداد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية.

3- النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل في مجال الإدارة المحلية.

4- إعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العامليين في هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية في مجال العمل المحلي.

ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمي العام للأكاديمية والشهادات العلمية التي تمنحها للدارسين بها.​