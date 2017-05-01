ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شنت مديرية التموين بالقليوبية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة على كل محال السلع الغذائية والسوبر ماركت، وثلاجات بيع اللحوم، بهدف مواجهة جشع التجار، والتأكد من سلامة السلع الغذائية.

وقال أحمد السيد عبد الرازق، وكيل أول وزارة التموين بالقليوبية، إن الحملة أسفرت عن ضبط 3 طن كبده، و1500 كيلو جبنة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل ثلاجة بيع لحوم ومجمدات بشبرا الخيمة، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للتحقيق.

وأضاف "السيد" فى تصريحات صحفية، أنه جرى تشكيل لجنة عليا متخصصة للرقابة على جميع المخابز، ومستودعات الغاز، والمحال التجارية، وثلاجات السلع الغذائية للتأكد من تطبيق القانون في أسعار السلع ومدى صلاحيتها وسلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة وجشع التجار، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.