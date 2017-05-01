بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية

الشرقية ـ فاطمة الديب:



تعامدت الشمس لأكثر من ساعة، اليوم الإثنين، على مذبح الملاك ميخائيل، بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل الأثرية بكفر الدير، التابع لمدائرة مركز منيا القمح في الشرقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة ودقيقتين.



وقالت الدكتورة إيناس الشافعي، الباحثة الأثرية الحاصلة على ماجستير آثار مصرية من جامعة القاهرة لـ"مصراوي"، إن الظاهرة تدل على مدى ارتباط المصريين القدماء بعلوم الفلك والهندسة؛ حيث يحدث التعامد مرتين في العام؛ الأولى في شهر مايو وأخرى في شهر يونيو؛ حيث ترتبط الأولى بميلاد القديس، فيما توافق الثانية ذكرى استشهاده.



ولفت المهندس مجدي غبريال، عضو فريق الترميم بالكنيسة وأحد مُكتشفي ظاهرة تعامد الشمس على الكنيسة لـ"مصراوي" اليوم الإثنين، إلى أن الظاهرة تم اكتشافها بالصدفة، وتحديد يومي التعامد وهما الأول من شهر مايو، والثانية يوم 19 يونيو.



يُشار إلى أن كنيسة "الملاك ميخائيل" من أقدم الكنائس المصرية؛ حيث يعود تاريخ إنشائها للقرن الرابع الميلادي، وتم تشييدها على النظام "البيزنطي الشرقي" بالطوب والحجارة فقط، بمادة قريبة الشبه من "الطين" لكنها صلبة، فيما توجد المعمودية في الجانب القبلي الغربي منها، حيث يرجع تاريخها إلى أكثر من 5 قرون، وكذا "اللُقان الأثري" والذي تقام فيه صلوات اللُقان أيام "خميس العهد، وعيد الرُسل، وليلة عيد الغطاس".