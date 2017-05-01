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زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور

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زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (1)زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (1)

زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويسزيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس

زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (3)زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (3)

زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (4)زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (4)

زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (5)زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (5)

زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (6)زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (6)

زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (7)زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (7)

زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (8)زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس (8)

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

زار طلاب جامعات قناة السويس والزقازيق ومدينة السادات، اليوم الإثتين، أنفاق قناة السويس الجديدة، في بداية فعاليات اليوم الثاني للقاء الصداقة الأول لجوالي الجامعات المصرية، للتعرف على مشروعات الدولة العملاقة للتنمية.

يقام لقاء الصداقة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد غنيم، مستشار لجنة الجوالة والأنشطة الموازية، والكابتن طارق عجيبة، مدير عام رعاية الشباب.

وأكد الدكتور محمد غنيم أن هدف لقاء جوالي الجامعات، تجميع الشباب المصري وممارسة الأنشطة الكشفية، وإعداد برنامج ترفيهي للفرق المشاركة بنادي الفيروز الجديد بقناة السويس الجديد.

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