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في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح

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في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح

مصراوي Masrawy

سيارة الدواعش

شمال سيناء - أشرف سويلم:

قالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن بدو قبيلة "الترابين" نصبوا كمينًا شعبيًا لعناصر تنظيم أنصار "بيت المقدس" في منطقة مربع البرث جنوب مدينة رفح، وألقوا القبض على 9 منهم، وضبطوا سيارتين أسلحة ورايات سوداء بحوزتهم.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن بدو الترابين اقتادوا التكفيريين التسعة لمكان غير معلوم، لاستجوابهم عن أماكن اختباء العناصر التكفيرية.

وأوضحت المصادر أن قبيلة الترابين و4 قبائل أخرى بينها "الفواخرية" بالعريش يقودون حملة لتطهير أرض سيناء من العناصر الإرهابية.

في السياق ذاته، تمكنت طائرة بدون طيار، من قصف إحدى أهداف وتجمعات عناصر بيت المقدس بمنطقة البواطي جنوبي قرية البرث برفح، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف العناصر التكفيرية وتدمير سيارة و4 دراجات نارية لخلية متحركة لتنظيم بيت المقدس.

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مصراوي Masrawy

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