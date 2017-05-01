سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

توفت سيدة شابة في بداية العقد الرابع من عمرها، اليوم الاثنين، بالمنيا، متأثرة بإصابتها البالغة التي ظلت تعاني منها لمدة أسبوعين، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي كانت تستقلها بالقرب من بوابة الرسوم الشمالية بالطريق الصحراوي الشرقي، يوم عيد القيامة وفقدانها لزوجها وطفليها ووالدتها في نفس الحادث.

وقال الدكتور هاني اسحق، مفتش وموثق صحة المنيا، إن سبب وفاة السيدة هو فشل حاد بالتنفس، بعد معاناتها من إصابات نزيف بالمخ وغيبوبة كاملة وانزلاق بالفقرات العنقية، وكسر بالضلوع وانسكاب هوائي مع تجمع دموي داخل الغشاء البلوري للرئتين، و كسر بالعضد الأيمن والحوض والساقين.

وتابع مفتش وموثق صحة المنيا، إن السيدة ظلت على أجهزة التخدير بمستشفى المنيا الجامعي لمدة أسبوعين ، وأجريت لها 3 عمليات جراحية لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها وحالتها الصحية الصعبة.

تعود أحداث الواقعة قبل أسبوعين عندما لقي 4 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم اثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من بوابة الرسوم الشمالية بالطريق الصحراوي الشرقي كانت تقلهم خلال رحلة عودتهم من أسيوط، بعد قضاء إجازة عيد القيامة المجيد مع أهلهم وتوجههم للعودة للقاهرة.

وتبين حينها مصرع كل من:"نبيلة وفيق عزيز، 58 عامًا، ويوحنا منير حنا 40 عامًا، ووفاة طفليه البالغين من العمر 8 سنوات والآخر عامًا واحدًا، وإصابة زوجته نهي شحاتة عياد 30 عاًما، والتي توفيت اليوم الاثنين.