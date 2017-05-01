"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

تسببت أعمال حفر بقطعة أرض فضاء في وقوع انهيار جزئي لعقار بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا بانهيار جزئي للعقار رقم 19 بشارع محمود إسماعيل بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت معاينة اللواء هاني سعيد، نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، أن العقار مكون من 4 طوابق، وحدوث انهيار لجزء بمساحة متر X متر من حائط مطبخ شقة بالطابق الأرضي، دون وقوع إصابات.

وأشارت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الانيار الجزئي ناتج عن قيام بعض الأشخاص بالحفر بقطعة أرض فضاء خلف العقار باستخدام لودر تمهيدا لبنائها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.