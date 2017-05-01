مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب»

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تدرس مؤسسة "فيات كرايسلر" العالمية، في بيع العلامة التجارية الخاصة بشركة "جيب" الأمريكية العملاقة، والمتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV”.

وبحسب موقع "نيوز 18"، فإن "فيات كرايسلر" كشفت عن إمكانية بيع العلامة الأمريكية العملاقة على هامش مؤتمر صحفي لنقاش أرباح الربع الأول من عام 2017.

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وتتربع "جيب" على رأس قائمة العلامات التجارية التي تملكها "فيات كرايسلر" من حيث تنوع الإصدارات والموديلات، بالإضافة إلى نسب المبيعات، والتي باتت خلال الآونة الأخيرة، ترجح كفتها كواحدة من أكبر العلامات التجارية للتحالف الذي تقوده "فيات".