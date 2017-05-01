5 مدربين نالوا الدوري المحلي في 4 دول مختلفة

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بعد نجاح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في التتويج بلقب الدوري الألماني رفقة بايرن ميونيخ هذا الموسم، أصبح المدرب الخامس في التاريخ الذي يتوج بلقب الدوري في 4 بلدان مختلفة.

واستعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المدربين واللاعبين الذين توجوا بالألقاب المحلية في بلدان مختلفة في السطور التالية كالأتي:

1- كارلو أنشيلوتي

توج الإيطالي كارلو أنشيلوتي بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان في موسم 2003- 2004 والدوري الإنجليزي مع تشيلسي في موسم 2009- 2010 والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في موسم 2012- 2013 والألماني مع البايرن هذا الموسم ليفشل في التتويج بالألقاب الخمسة الكبرى بعدما فشل في التتويج بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد عندما أنهى موسم 2014- 2015 بفارق نقطتين فقط عن برشلونة وأنهى موسم 2013- 2014 بفارق 3 نقاط، ومع ذلك يبقى أنشيلوتي المدرب الوحيد الذي توج بأربع ألقاب من الدوريات الخمس الكبرى.

2- إيرنيست هابل

تمكن إيرنيست هابل من أن يصبح أول مدرب يتوج بلقب كأس الكؤوس الأوروبي مع ناديين مختلفين هما فينورد في عام 1970 وهامبورج في عام 1983، وعلى صعيد الدوريات المحلية أحرز لقب الدوري الهولندي مع فينورد إلى جانب 3 ألقاب للدوري البلجيكي مع كلوب بروج ولقبين للدوري الألماني مع هامبورج، إلى جانب لقبين في الدوري النمساوي مع سواروفسكي تايرول.

3- توميسلاف إيفيتش

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يعد الكرواتي توميسلاف إيفيتش المدرب الوحيد الذي توج بخمس دوريات محلية مختلفة بعدما درب 15 ناديا مختلفا طوال مسيرته في القارة الأوروربية، حيث توج بلقب الدوري اليوغسلافي 3 مرات مع هايدوك سبليت، وتوج بالدوري الهولندي مع أياكس مرة واحدة، والدوري البلجيكي مع أندرلخت مرة واحدة، والدوري اليوناني مع باناثونيكوس مرة واحدة والدوري البرتغالي مع بورتو مرة واحدة، وأشرف على تدريب مارسيليا لفترة بسيطة من موسم 1991- 1992 الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري الفرنسي.

4- جوزيه مورينيو

نجح المدرب البرتغالي في قيادة تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2004- 2005 بعد غياب 50 عاما، حيث توج مع البلوز بثلاث ألقاب في البريميرليج، ولقبين للدوري البرتغالي مع بورتو، ولقبين للدوري الإيطالي مع الإنتر ولقب للدوري الإسباني مع ريال مدريد.

5- جيوفاني تراباتوني

توج جيوفاني ترابتوني بـ7 ألقاب في الدوري الإيطالي 6 منها رفقة يوفنتوس ولقب وحيد مع الإنتر، كما توج بلقب الدوري الألماني مرة واحدة مع بايرن ميونيخ ولقب الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بنفيكا وأخيرا لقب الدوري النمساوي مرة واحدة مع ريد بول سالزبرج.