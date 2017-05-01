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بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

خريطة الطبيعية المجسمةخريطة مصر الطبيعية المجسمة

خريطة مصر الطبيعية المجسمة (2)خريطة مصر الطبيعية المجسمة (2)

خريطة مصر الطبيعية المجسمة (3)خريطة مصر الطبيعية المجسمة (3)

خريطة مصر الطبيعية المجسمة (4)خريطة مصر الطبيعية المجسمة (4)

خريطة مصر الطبيعية المجسمة (5)خريطة مصر الطبيعية المجسمة (5)

خريطة مصر الطبيعية المجسمة (6)خريطة مصر الطبيعية المجسمة (6)

خريطة مصر الطبيعية المجسمة (7)خريطة مصر الطبيعية المجسمة (7)

خريطة مصر الطبيعية المجسمة (8)خريطة مصر الطبيعية المجسمة (8)

خريطة مصر الطبيعية المجسمة (9)خريطة مصر الطبيعية المجسمة (9)

البحر الأحمر. أحمد عوض:

حصل مشروع خريطة مصر الطبيعية المجسمة بمدرسة مرسى علم الثانوية، على المركز الأول في مسابقة المشروعات البيئية، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وقال أحمد حامد، المشرف على المشروع، إن الخريطة المجسمة تهدف لتبسيط وتسهيل المعلومات الجغرافية، وتوصيلها للطلاب، ومشاهدة الظواهر الجغرافية لمصر، وكأنها على أرض الواقع، حيث استمر العمل به 3 أسابيع.

ولفت إلى أن المشروع قائم على الجهود الذاتية، وأصبح مزارا سياحيا علميا، لطلاب قسم الجغرافيا بجامعة المنوفية، وأعضاء بيت العائلة بمرسى علم، ومشرفي تقييم المشروعات البيئية بوزارة التربية والتعليم.

وأشار حامد إلى أن المشروع ينتظر الدخول في تصفيات على أفضل مشروع بيئي على مستوى الجمهورية.

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