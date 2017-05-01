طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

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أعلنت وزارة الاسكان، فتح باب الحجز بأراضي مشروع "بيت الوطن"، ووحدات "مدينتي" و"الرحاب" و"دار مصر"، للمصريين في الخارج، ابتداءً من صباح الأربعاء المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية اليوم: إن "هناك تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإنشاء الموقع المخصص للحجز"، مشيرًا إلى أن المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، يتابع هذا الملف بنفسه، وأثبتت المراحل السابقة تميز ونجاح التجربة، كما أن هناك تنسيقًا مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، بشأن توفير مطالب المصريين فى الخارج بالأراضي والوحدات السكنية المطروحة، بما يناسب مختلف الشرائح.

وأضاف "مدبولي" أن الطرح الجديد يتضمن 3738 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن بـ9 مدن جديدة، وهي (مدينة القاهرة الجديدة، وبها 2191 قطعة بالأحياء (3، 4، 5) بمنطقة بيت الوطن، ومدينة 6 أكتوبر، وبها 323 قطعة بمنطقة التوسعات الشمالية، ومدينة دمياط الجديدة، وبها 128 قطعة بمنطقة بيت الوطن المطلة على ساحل البحر المتوسط، و359 قطعة بامتداد منطقة بيت الوطن شمال الطريق الساحلس، ومدينة بدر، وبها 230 قطعة بمنطقة بيت الوطن بالحى المتميز، ومدينة أسيوط الجديدة، وبها 195 قطعة بالإسكان المتميز بالتوسعات الجنوبية الشرقية، ومدينة قنا الجديدة، وبها 48 قطعة بالحي الأول فى المجاروة 4 ب، ومدينة أسوان الجديدة، وبها 58 قطعة بالحي السياحي الأول المطل على نهر النيل، ومدينة العبور، وبها 66 قطعة بالحي السابع أعلى منطقة الجولف، ومدينة السادات، وبها 140 قطعة بمناطق مطلة على المحور الخدمي مباشرة)".

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وأشار إلى أن الطرح الجديد يتضمن 1150 وحدة بـ"مدينتي"، و1161 وحدة بـ"الرحاب"، و3909 وحدات بـ"دار مصر" بـ8 مدن جديدة، موزعة كالتالي: "995 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية لمشروع دار مصر، بمنطقة جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، و500 وحدة بالمرحلة الثانية بمنطقة 115 فدانًا بمدينة 15 مايو، و642 وحدة بالمرحلة الأولى بمنطقة شرق المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان، و541 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية بالمنطقة السكنية 17 بمدينة السادات، و531 وحدة بالمرحلة الثانية بمدينة برج العرب الجديدة، و500 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية بمدينة بدر، و172 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية بمدينة العبور، و26 وحدة بالمرحلة الأولى بمدينة دمياط الجديدة".

وتشترط وزارة الإسكان من مالكي تلك الوحدات والأراضي أن يكون السداد بالدولار عن طريق تحويل بنكي من الخارج أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، ويشترط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يومًا، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار من الداخل طبقًا لتعليمات البنك المركزي.

ولفت الوزير إلى أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، يستعد حاليًا لطرح عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي للمصريين في الخارج، للحجز عبر الإنترنت بالدولار، ومن المقرر أن يتم فتح باب الحجز خلال أسبوعين، حيث سبقت موافقة مجلس الوزراء على إجراءات الطرح للمصريين في الخارج.