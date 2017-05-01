المشي يؤثر على الدماغ أكثر من الجري.. واكتشاف فائدة جديدة

كتب - هشام عواض:

توصّل علماء من جامعة هايلندز الأمريكية إلى فائدة جديدة للمشي، حيث يؤثر على الدماغ أكثر من الركض أو ركوب الدراجات الهوائية.

وذكر موقع "EurekAlert "، أن المشي يساعد على تدفق الدم إلى الدماغ، وهو ما يحسن بدوره الذاكرة والقدرة المعرفية للإنسان.

ورصد 12 متطوعًا من الشباب الأصحاء، الذين تنقلوا بسرعة ثابتة تعادل مترًا واحدا في الثانية، وهم في وضع عمودي، وتمت مراقبة إمداد الدماغ بالدم بواسطة الموجات فوق الصوتية.

وفي السابق أكد علماء إحصاء إسبان قد أشاروا إلى أن السويديين والدنماركيين والفنلنديين لديهم أعلى مستوى للنشاط البدني.