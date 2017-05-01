أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بعد ضحية أسوان.. ماذا تفعل إذا عضك أو خدشك كلب؟

Google+ Print
بعد ضحية أسوان.. ماذا تفعل إذا عضك أو خدشك كلب؟ بعد ضحية أسوان.. ماذا تفعل إذا عضك أو خدشك كلب؟

مصراوي Masrawy

ماذا تفعل إذا عضك أو خدشك كلب؟

كتب - هشام عواض:

أغلبنا يحب الحيوانات لاسيما الكلاب، لكن على الرغم من كون الكلب يتيمز بصفات الوفاء والشجاعة إلا أنه قد يصبح سبب لحدوث ضرر على صحتك.

وهذا ما حدث مع مواطن في أسوان بعدما قالت زوجته انه تعرض للعض من كلب، إلا أنه لم يهتم وهو ما ضاعف إصابته بمرض السعار وأدى لوفاته.

وعند حدوث عض أو خدش لجلدك من الكلب، هناك بعض الإسعافات الأولية التي عليك اتخاذها، بحسب موقع "pets webmd".

- لا تربط الجرح بأية أقمشة، اترك الجرح مفتوحًا.
- اغسل المنطقة المصابة بالماء والصابون بشكل صحيح، وإذا كان لديك كحول في المنزل نظّف الجرح به.
- استشر الطبيب خلال 24 ساعة من الحادثة، واحصل على الحقنة الأولى لمنع العدوى.

ويتم علاج العض أو الخدوش بعدة طرق وهي:

- حسب شدة العضة سيقرر الطبيب كيفية العلاج، هل يكتفي بالتنظيف أو اللقاح أو الحقن.
- للخدوش الطفيفة يكون التطعيم هو الوسيلة الأكثر فاعلية، أما إذا كانت العضة عميقة سيكون على المصاب أخذ حقن مضادة للسعار.
- في معظم الحالات يقوم الطبيب بخياطة الجرح، إلا إذا كان على الوجه، أو كانت العضة قد أثّرت على جهاز حيوي.
- يُنصحفي كثير من الأحيان بـ 3 جرعات من اللقاح، الأولى خلال 24 ساعة من الحادثة، والثانية بعد 3 أيام، والثالثة بعد 7 أيام.
- إذا كانت العضة من كلب ضال في الشارع أو مصاب بالسعار، يحتاج المصاب إلى 5 حقن، تؤخد أسبوعيًا بعد الحقنة الثالثة لتحسين المناعة وخفض خطر الإصابة بداء الكلب.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين

مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح

مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح

ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية

ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية

بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية

بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية