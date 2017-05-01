بعد ضحية أسوان.. ماذا تفعل إذا عضك أو خدشك كلب؟

كتب - هشام عواض:

أغلبنا يحب الحيوانات لاسيما الكلاب، لكن على الرغم من كون الكلب يتيمز بصفات الوفاء والشجاعة إلا أنه قد يصبح سبب لحدوث ضرر على صحتك.

وهذا ما حدث مع مواطن في أسوان بعدما قالت زوجته انه تعرض للعض من كلب، إلا أنه لم يهتم وهو ما ضاعف إصابته بمرض السعار وأدى لوفاته.

وعند حدوث عض أو خدش لجلدك من الكلب، هناك بعض الإسعافات الأولية التي عليك اتخاذها، بحسب موقع "pets webmd".

- لا تربط الجرح بأية أقمشة، اترك الجرح مفتوحًا.

- اغسل المنطقة المصابة بالماء والصابون بشكل صحيح، وإذا كان لديك كحول في المنزل نظّف الجرح به.

- استشر الطبيب خلال 24 ساعة من الحادثة، واحصل على الحقنة الأولى لمنع العدوى.

ويتم علاج العض أو الخدوش بعدة طرق وهي:

- حسب شدة العضة سيقرر الطبيب كيفية العلاج، هل يكتفي بالتنظيف أو اللقاح أو الحقن.

- للخدوش الطفيفة يكون التطعيم هو الوسيلة الأكثر فاعلية، أما إذا كانت العضة عميقة سيكون على المصاب أخذ حقن مضادة للسعار.

- في معظم الحالات يقوم الطبيب بخياطة الجرح، إلا إذا كان على الوجه، أو كانت العضة قد أثّرت على جهاز حيوي.

- يُنصحفي كثير من الأحيان بـ 3 جرعات من اللقاح، الأولى خلال 24 ساعة من الحادثة، والثانية بعد 3 أيام، والثالثة بعد 7 أيام.

- إذا كانت العضة من كلب ضال في الشارع أو مصاب بالسعار، يحتاج المصاب إلى 5 حقن، تؤخد أسبوعيًا بعد الحقنة الثالثة لتحسين المناعة وخفض خطر الإصابة بداء الكلب.