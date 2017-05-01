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تعرف على التحويلات المرورية بوسط البلد بعد إغلاق شارع 26 يوليو -(صور)

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مصراوي Masrawy

تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (1)تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (1)

تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (2)تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (2)

تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (3)تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (3)

تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (4)تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (4)

تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (5)تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (5)

تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (6)تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (6)

تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (7)تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (7)

تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (8)تحويلات مرورية وأعمال حفر المترو (8)

كتب- محمد الصاوي:
أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور، تحويلات مرورية في شوارع وسط القاهرة، بسبب إغلاق شارع 26 يوليو، لربط محطات مترو الأنفاق "إمبابة - مطار القاهرة"، بمحطة جمال عبد الناصر، التي تعتبر محطة تحويل رئيسية على هذا الخط، إلى جانب محطة العتبة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمني، أن التحويلات المرورية وفق الخطة المعمول بها، ستكون للقادم من نفق الأزهر باتجاه شارع 26 يوليو أو منطقة الإسعاف، ويتعين عليه عدم التوجه لمنطقة الأعمال، وسلوك الطريق إما يمينًا لشارع عماد الدين ثم رمسيس، أو استكمال الطريق باتجاه 26 يوليو ثم الدخول يسارا لشارع شريف أو شارع طلعت حرب، للوصول إلى ميدان التحرير.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، تنصح قائدي السيارات بعدم التوجه نهائيًا لمنطقة الأعمال، والابتعاد عنها لحين الانتهاء من الأعمال الجارية، لتخفيف الأحمال المرورية للسيارات، وعليهم التوجه إلى الطرق البديلة بعيدا عن دار القضاء العالي أو شارع 26 يوليو، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخطة والتحويلات المرورية يتم سط انتشار للخدمات المرورية والأمنية على كل الطرق، مدعومة بالأوناش لرفع أي معوقات مرورية.

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