تركيب 367 عامود إنارة بـ3 طرق رئيسية في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الإثنين، أعمال تركيب 367 عامود إنارة بطرق "الصحراوي الشرقي" و"الشرفا" و"الصحراوي الغربي".

وتابع الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال إحلال وتجديد وزرع أعمدة إنارة بالطرق الرئيسية بواقع تركيب 160 عامود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي و100 عامود بـ"الصحراوي الشرقي"، و87 عامود بـ"الشرفا"، من خلال الخطة الموحدة للعام المالي 2016/2017.