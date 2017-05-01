نصار: 161 ألف حالة اعتداء على الأرض الزراعية بالقليوبية

القليوبية ـ أسامة علاء الدين:

أكد كامل نصار، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه لاتهاون في استعادة كل شبر من الأراضي الزراعية، المعتدى عليها، موضحاً أن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أمر باستمرار الحملات لإزالة المخالفات في مهدها.

وكشف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن جملة الاعتداءات على الأرض الزراعية بالقليوبية حتى الآن 161 ألف حالة، على 6 آلاف فدان، أزيلت منها 40 ألف حالة، على 1590 فدانا.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن القليوبية مقارنة بالمحافظات الأخرى، تعد أقل نسبة اعتداءات، حيث بلغت نسبتها 30%، نظرا لقربها من القاهرة والجيزة، ومررو المسؤولين الزراعيين عليها باستمرار.